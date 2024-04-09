Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 18 Temmuz’daki mali genel kurula gidiyor. Başkan Mehmet Büyükekşi, yapılacak olan seçimli genel kurul olarak yapılacağını açıkladı.

Büyükekşi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız Seçimli Genel Kurulumuz, Türk Futboluna hayırlı uğurlu olsun”

Kulüpler imza toplamaya başladı

TFF’nin erken seçime gitmesi için Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da aralarında olduğu Süper Lig kulüpleri, harekete geçti. Kulüpler,TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor. Bazı kulüp temsilcilerinin de imzalarını bulundukları kentlerden verecekleri bildirildi.

Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor. Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.

İşte o 3 isim

TFF başkanlığı adaylığı için kulislerde 3 ismin adı geçiyor. Bu adaylar ise Servet Yardımcı ve Cemil Kazancı ve Fikret Orman olduğu belirtildi.