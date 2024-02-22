Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunun 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA