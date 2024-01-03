Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan, hakemlik kariyerinde flaş bir karar aldı.

TFF, Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakarak Hakem Akademisi'nde VAR eğitim sorumlusu pozisyonunda göreve getirildiğini bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Süper Lig Hakemlerimizden Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.