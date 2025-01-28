TFF Elit liglerinde Bursaspor durdurulamıyor. 19 Elit B Liginde ve U17 A Liginde lider durumda olan Bursaspor sezon sonu şampiyon olmak istiyor.
TFF Elit liglerdeki son durumu şu şekilde paylaştı:
U19 Elit A Ligi'nde 22. hafta sonunda Trabzonspor 47 puanla zirvede yer alıyor. U19 Elit B Ligi'nde 22. haftanın ardından 49 puanlı Bursaspor ilk sırada bulunuyor. U17 Elit A Ligi'nde 23. hafta sonunda Bursaspor 48 puanla lider. U17 Elit B Ligi'nde ise 21. haftanın ardından Kasımpaşa 51 puanla ilk basamakta yer alıyor. U19 ve U17 bölgesel gelişim liglerinde mücadele devam etti. U16, U15 ve U14 gelişim liglerinde de karşılaşmalar yapıldı.
Kaynak: Haber merkezi