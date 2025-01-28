TFF Elit liglerinde Bursaspor durdurulamıyor. 19 Elit B Liginde ve U17 A Liginde lider durumda olan Bursaspor sezon sonu şampiyon olmak istiyor.

TFF Elit liglerdeki son durumu şu şekilde paylaştı:

U19 Elit A Ligi'nde 22. hafta sonunda Trabzonspor 47 puanla zirvede yer alıyor. U19 Elit B Ligi'nde 22. haftanın ardından 49 puanlı Bursaspor ilk sırada bulunuyor. U17 Elit A Ligi'nde 23. hafta sonunda Bursaspor 48 puanla lider. U17 Elit B Ligi'nde ise 21. haftanın ardından Kasımpaşa 51 puanla ilk basamakta yer alıyor. U19 ve U17 bölgesel gelişim liglerinde mücadele devam etti. U16, U15 ve U14 gelişim liglerinde de karşılaşmalar yapıldı.