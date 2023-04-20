TFF Kadınlar 3. Lig 5. Grup 5. haftasında Bilecikspor konuk ettiği Bursa Demiryolu Gençlik ve Spor’u yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Bilecikspor, TFF Kadınlar 3. Lig 5. Grup 5. haftasında grup lideri Bursa Demiryolu Gençlik ve Spor’u ağırladı. İstasyon Sentetik Sahası’nda oynanan müsabakaya yoğun ilgi olurken, rüzgar şiddeti futbolculara zor anlar yaşattı. Maça iyi başlaya Bilecikspor Kadın Futbol Takımı maçın 10. dakikasında golcüsü Kerime Kezetkü’nün golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra atakları hız kesmeden devam eden Bilecikspor sayısız gol pozisyonu kaçırdı. 4 topu da direkten dönen Kırmızı Şimşekler, kaleciyle karşı karşıya 4 pozisyondan da yararlanamadı. Maçı Bilecikspor Kadın Futbol Takımı 1-0 kazanırken, 12 puanla liderliğe yükseldi. Bursa Demiryolu Gençlik ve Spor ise ligde ilk yenilgisini aldı.

Maç sonunca Antrenör Ozan Çağrı Gül ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.