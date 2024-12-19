Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig 17. hafta maçlarına hazırlık sürecinde hakemlerin performanslarını geliştirmek ve maçlara en iyi şekilde hazırlanabilmelerini sağlamak amacıyla TFF Riva Tesisleri'nde bir "MHK Maç Öncesi Kampı" düzenledi.

MHK, Trendyol Süper Lig 17. hafta maçlarına hazırlık için TFF Riva Tesisleri'nde bir "MHK Maç Öncesi Kampı" düzenledi. Kampın ilk gününde, hakemler TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira ve antrenörler eşliğinde fiziksel performanslarını artırmak amacıyla saha çalışmaları yaptı.

Kampın ikinci gününde ise hakemlerin karar verme süreçlerini geliştirmek amacıyla maç klipleri üzerinden detaylı analizler ve değerlendirmeler yapıldı. Kampın ana hedefi, hakemlerin fiziksel ve mental hazırlıklarını en üst seviyeye çıkararak müsabaka yönetim standartlarını yükseltmekti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yapılan bu uygulamanın ardından, Süper Lig 18. hafta maçları öncesinde de benzer bir uygulamanın MHK tarafından planlandığı duyuruldu.