Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediyenin katkılarıyla başlayan TFF U-15 Lefke Cup 2023 Turnuvası’nın ikinci günün maçları geride kaldı.

Osmaneli’nde her yıl düzenlenen futbol turnuvası 27 Ağustos tarihlerinde sona erecek. Bu yıl yapılacak turnuvaya, Galatasaray, Fenerbahçe, Pendikspor, Sakarya Spor, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve ev sahibi 1308 Osmaneli Belediyespor katıldı. Kırmızı ve yeşil grup olarak 2 gruba ayrılan takımlardan kırmızı grupta ev sahibi olan 1308 Osmaneli Belediyespor, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve Başakşehir, yeşil grupta Galatasaray, Fenerbahçe, Pendikspor, Sakaryaspor yer aldı. İkinci günkü sonuçlarda Galatasaray, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalırken, 1308 Osmaneli Belediyespor 1-0 Yukatel Adana Demirspor’u yendi. Sakaryaspor 1-0 Pendikspor’u yenerken, Rams Başakşehir 2-0 Fatih Karagümrük takımını mağlup etti.

Müsabakalar Galatasaray - Başakşehir ve Fenerbahçe-1308 Osmaneli Belediyespor ile devam edecek.