Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı alan Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret etti.GAZİANTEP (İGFA) - Kulüp tesislerinde TFF Başkanı ve İcra Kurulu üyesi ile bir araya gelen Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, 2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'e katılım sağlamak istediklerini TFF Başkanına sözlü olarak söyledikten sonra yazılı başvurularını da TFF'ye ilettiler.

TFF Başkanı, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması dileyerek, bugüne kadar depremden etkilenen kulüplerin yaralarını sarma gayretinde olduklarını, bundan sonra da bu kulüplerimizin hızlı bir şekilde normalleşmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Tesislerde incelemelerde bulunan Başkan Büyükekşi, deprem felaketinin ardından kulübün karşılaştığı sorunları yöneticilerden dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.