Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde ortaya çıkan 'İstiklal Marşı' ve 'Atatürk Pankartı' krizine ilişkin yapılan açıklamada, "Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" ifadesiyle tarafları sakin olmaya çağırdı.

Süper Kupa maçının düzenleneceği stadyumda, önceden sözleşmeye dahil edilmiş olmasına rağmen, Suudi yetkililerin Atatürk'ün pankartı, 'Yurta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk'e referansla olan tişörtleri yasaklaması üzerine tansiyon yükseldi. Fenerbahçe ve Galatasaray, milli marşları ve Atatürk'e yapılan bu kısıtlamaya tepki göstererek, eğer izin verilmezse maça çıkmama kararı aldı.

TFF'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Değerli Basın Mensupları,

Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır.

Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz.

Türkiye Futbol Federasyonu" ifadelerine yer verdi.