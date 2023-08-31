Cumhuriyetin 100 yılına ışık tutan gazetelerin birinci sayfasından ve dergilerin kapaklarından oluşan Ulusal ve Yerel Medyada Zafer Bayramı Sergisi, 9 Eylül'e kadar Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde açık kalacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Bakırköy Belediyesi’nin hazırladığı Ulusal ve Yerel Medyada Zafer Bayramı Sergisi, Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde açıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Orhan Koloğlu Arşivi ile Bakırköy Sanatçılar Derneği Başkanı A. İlhan Gülek’in Arşivinden yararlanılarak hazırlanan sergide Cumhuriyetin 100 yılında değişik yıllara ait ulusal, yerel medyadan gazetelerin birinci sayfaları ve dergilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili kapakları yer alıyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve sanatseverlerin katılımıyla açılışı yapılan sergide Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, gazeteciler olarak ülkenin eşik bekçisi olduklarını belirterek, "Toplumdaki en zayıf halkanın güçsüzün, yoksulun, ezilenin yanında olma sorumluluğumuz var. Gazeteciler olarak sadece yurttaşa ve gerçeğe karşı sorumluyuz. Biliyorsunuz basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü gazetecilerin yanı sıra tüm toplum için büyük önem taşıyor. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından çok ağır bir süreçten geçiyoruz. 12 bini aşkın gazeteci işsiz kaldı. 1000’e yakın gazeteci cezaevine girdi çıktı. Şu anda 21 gazeteci cezaevinde tutuklu. Bakırköy Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz Orhan Koloğlu ve İlhan Gülek arşivinden yararlanarak hazırladığımız Ulusal ve Yerel Medyada Zafer Bayramı Sergisi’nin milli bayramların unutturulmaya çalışıldığı bir dönemde çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da, serginin Zaferden Barışa etkinliği kapsamında düzenlendiğini belirtti. Başkan Kerimoğlu, "Cumhuriyetimizin kazanımlarında çok ciddi erozyon yaşadık. İkinci yüzyıla adım atarken Cumhuriyetimizin kazanımlarını çok daha güçlü ve savunmak zorundayız. Laikliğe, demokrasiye, sosyal devlet ilkesine, fırsat eşitliğine, gelir dağılımına, adalete her zamankinden daha çok sahip çıkacağız. Daha çok mücadele edeceğiz. Düzenlediğimiz bu etkinliklerde bize paydaş olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne, Bakırköy Sanatçılar Derneği’ne ve Bakırköy Kent Konseyi’ne çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bakırköy Sanatçılar Derneği Başkanı İlhan Gülek ise serginin hem ulusal, hem de Türkiye'nin birçok ilinden gazetelerin yer alması açısından da büyük önem taşıdığına, tarihe ışık tuttuğuna dikkat çekti.