Türkiye Golf Federasyonu (TGF) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Turnuvası, yarın İstanbul Silivri’de bulunan TGF Silivri Golf Sahası’nda oynanacak.

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2023 faaliyet takviminde yer alan TFG 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Turnuvası, yarın İstanbul’un Silivri ilçesinde yer alan TFG Silivri Golf Sahası’nda gerçekleştirilecek. Turnuvada, Kemer Golf Kulübü, Regnum Golf Country Ankara Spor Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Regnum Golf Country Bodrum Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi ve ferdi lisanslı toplam 76 oyuncu sahaya çıkacak. Müsabaka, tek raund olarak oynanacak. Müsabakanın ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek.

Geçen yıl yine TGF Silivri Golf Sahası’nda oynanan müsabakanın erkekler gross kategorisinde Olympos Golf Kulübü’nden 78 (+6) gross skorla Kadirhan Yener, kadınlar gross kategorisinde ise Kemer Golf Kulübü’nden 70 (-2) gross skorla Sude Bay birinci olmuştu.