Türk Hava Kurumu (THK) bu yıl ülke genelinde toplayacakları fitre ve zekatların yüzde 60’ını depremzedeler için kullanacak.

Konu hakkında açıklama yapan Türk Hava Kurumu İnegöl Şube Başkanı Şükrü Sütcü, “Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığımız 01 Mart 2023 gün ve E-620-54022 sayılı yazıları ile bu yıl ülke genelinde toplayacağımız fitre ve zekatların yüzde 60’ını depremzedelerimize, yüzde 40’ını ise sportif havacılık eğitimlerine kullanılmasına karar vermiştir. Ancak zaman darlığı nedeniyle tanıtım ve afiş işlemlerinin Türk Hava Kurumu Şube Başkanlıkları ve yerel imkanlar ile yapılmasının uygun olacağı bildirilmiştir. Yüzyılın felaketini yaşadığımız şu günlerde Çanakkale ruhu düşünülerek yaralarımızı sarmamız yolunda karar alan Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığımız yetkili organlarına minnet ve saygılarımı sunarken, amacımızı halkımıza duyurabilmek için yapılması gereken afiş ve pankart işlemlerinin hızlıca yapılmasında gereken hassasiyeti gösteren Belediye Başkanlığımız Halkla İlişkiler Müdürü ve Personeline teşekkürlerimizi sunarız. Çalışmalar ışında İnegöl Kaymakamımız Eren Aslan’ı makamında ziyaret edilerek bizzat bilgi verilmiş ve resmi yazı ile başvurarak izinler alınmış, alınan izinler ile ilgili yazılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Muhtarlar Derneğimize teslim edilmiştir. İşbirliğine gidebilmek için İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Doğru’yu makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verildi ve destek talebinde bulunuldu. Ayrıca kurumun çalışmalar hakkında bilgi verildi. Birlikten kuvvet doğar atasözünden yola çıkarak bütün okul müdürlüklerimizden, muhtarlarımızdan, sivil toplum örgütlerimizden, İnegöl halkımızdan yardım ve desteklerini talep ederken afişimizde açıklandığı gibi “Yaralarımızı birlikte saralım” diyerek saygılar sunarım” dedi.