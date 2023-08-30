Türk Hava Yolları (THY) Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ın duyurduğu düzenlemeyle artık kokpitte namaz kılmak serbest. İşte ayrıntılar…

Geçtiğimiz aylarda medyada gündem olan ‘kokpitte namaz’ tartışmasının ardından THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’tan açıklama geldi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 4 gün önce onayladığı THY "uçuş operasyon" yönergesi ile kokpitte namaz kılmaya izin çıktı. Düzenleme, 24 Ağustos'ta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün de onayı ile yürürlüğe girdi.

İŞTE O MADDE

THY uçuş operasyon yönergesinde yer alan C maddesinde şu ifadelere yer verildi:

"Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle, uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir"