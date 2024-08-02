Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve THY Teknik iş birliğinde düzenlenen "Tedarikçi Günleri" etkinliği iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi. BTSO üyesi firmaların THY Teknik firması yetkilileriyle buluştuğu programda önemli iş görüşmesi gerçekleştirildi.

BTSO ile Türkiye’nin ulusal havayolu ve bayrak taşıyıcı şirketi olan Türk Hava Yolları’nın bakım, onarım ve modifikasyon merkezi THY Teknik arasındaki Tedarikçi Günleri Etkinliği düzenlendi. Bursa Business School ev sahipliğinde yapılan etkinlikte, BTSO ve Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi (BASDEC) üyesi firmalar THY Teknik yöneticileri ile görüşme imkanı buldu. BTSO Savunma Sanayi ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner’in de katıldığı etkinlikte, BASDEC Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu ve THY Teknik Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel bir sunum yaptı. Tedarikçi günlerinde 63 şirket, THY Teknik ile işbirliği imkânlarını görüştü.

“Tedarikçi günleri etkinlikleri sektöre ivme kazandırıyor”

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Savunma Sanayi ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatının gelecek yıllarda 100 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” sloganının önemine vurgu yapan Saner, “Bugün göz bebeğimiz Türk Hava Yolları’nın THY Teknik kuruluşuyla bir araya geldik. Bu tip görüşmeleri çok önemsiyoruz. Firmaların birebir görüşme imkanı yakaladığı bu programlar, sektöre ivme kazandırıyor. Bursa’da makine sektörü ve otomotiv sanayinin gelişmiş bir altyapısı var. Bunu havacılık sektörümüze evirerek gerek yurt içi gerekse de yurt dışı ciromuzu artırmayı hedefliyoruz. Bursalı sanayicilerimizin vizyon projelerle savunma ve havacılık sektöründe de çok daha yüksek bir pay alacağına inanıyorum.” dedi.

“Milyar dolar büyüklükle ifade edilen bir iş hacmi var”

Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi (BASDEC) Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu, Bursa’nın zengin sanayi altyapısını havacılık ve savunma sanayiine daha fazla değer üreten bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi. Bu doğrultuda son 10 yıllık dönemde büyük başarılara imza attıklarını ifade eden Hatipoğlu, bu kapsamda organize edilen tedarikçi günleri etkinliklerinin önemine değindi. THY Teknik ve BASDEC işbirliğinde düzenlenen organizasyonun yoğun katılımla yapıldığını kaydeden Hatipoğlu, “THY Teknik’in ihtiyacı olan operasyonlarda Bursalı firmalarımızla daha fazla işbirliği yapmasını hedefliyoruz. THY’nin son dönemde filosuna kattığı uçakların offset projeleri var. Bu projeler THY Teknik tarafından yürütülüyor. THY, yeni satın almalarla uçak filosunu her geçen yıl daha da artırmayı planlıyor. Satın alma anlaşmaları yapılırken offset projeleri yapılıyor. Bu parçaların bir kısmının ülkemizde üretilmesi bekleniyor. Burada milyar dolar büyüklükle ifade edilen büyük bir iş hacmi var. Bu projelerde daha fazla Bursa firmasının yer alması için temaslarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

“Tam bağımsızlığa giden yolda Bursa’nın katkısı artacak”

THY Teknik A.Ş Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, Türkiye’de havacılık sektörünün tam bağımsız, yüzde 100 yerli ve milli olması için gayret gösterdiklerini ifade etti. Türkiye’de çok ciddi ve güçlü bir sanayi yapısı olduğunu belirten Tokel, “Özellikle Bursa bu anlamda en ön sırada yer alan illerimizden bir tanesi. Bursa, otomotiv sektörünün kalbi konumunda. Otomotiv sektörünün bir adım ötesi aslında havacılık sektörüdür. BTSO tarafından kurulan kümelenmeler vasıtasıyla birçok firma havacılık alanında da aktif şekilde faaliyet göstermeye başladı. Buradaki etkinlikte de üst düzey bir katılım görüyoruz. Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayiinde tam bağımsızlığa giden yolda Bursa firmalarının çok ciddi katkısı olacaktır. Bu etkinliğin de bu anlamda son derece faydalı olacağına inanıyorum.” dedi.

BTSO üyelerine fırsatlar sunuyor

THY Teknik etkinlikte özellikle, sac ve boru şekillendirme, talaşlı işleme, tel ve yay imalatı, yüzey işlem, plastik enjeksiyon, plastik ekstrüzyon, kauçuk enjeksiyon, kauçuk ekstrüzyon, elektrik, elektronik, kompozit ürünler, makina imalatı yapan firmalarla görüşme gerçekleştirdi. AGR Inoks firmasını temsilen görüşmelere katılan Elif Neşe Oruç, BTSO’nun firmaları destekleyen bir çalışma yapısının bulunduğunu belirterek, “BTSO düzenlediği bu etkinliklerle büyük firmaların yetkililerini tedarikçilerle bir araya getirerek, yeni işbirlikleri oluşturmamıza katkı sağlıyor. Talaşlı ve kaynaklı imalat yapan, tren ve yat sektörüne üretim gerçekleştiren bir firmayız. Burada firmamızı tanıtma imkanı bulduk. Görüşmemiz güzel geçti. İlerleyen süreçte THY Teknik’in beklentilerine cevap verebilirsek işbirliği yapabileceğimizi düşünüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” dedi.

Zafer Güder Havacılık ve Uzay Sanayi kurucusu Zafer Güder ise bu tarz etkinliklerin yerli üreticileri desteklemesi açısından önemli olduğunu belirterek, “Bu etkinliklerin sayısının artması gerekiyor. Böylece savunma ve havacılık sanayiinde yerli üretimin ciddi yüksek seviyelere ulaşabileceğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde üretilen ürün ve teknolojilerin yerlileştirilmesi için herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Buradaki görüşmelerimiz bizim için oldukça verimli geçti.” diye konuştu.