Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Diyarbakır seferini gerçekleştiren Airbus 321 tipi uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan havalanarak yolcularını Diyarbakır'a taşımak üzere havalandı. Ancak kalkıştan kısa bir süre sonra, uçağa yıldırım isabet etti. Uçak, kaptan pilotun İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile telsiz bağlantısı kurarak güvenli bir şekilde geri döndü.

İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir iniş gerçekleştiren THY uçağı, bakıma alınmak üzere yer bakım ekibi tarafından karşılandı. Yolcular, yaklaşık beş saat boyunca havalimanında bekletildi ve sonrasında uçuşları iptal edildi.

Bu olayı yaşayan yolcular, sosyal medya platformlarında paylaşımlar yaparak durumu gündeme taşıdı. Bir yolcu, "THY Diyarbakır uçağına yıldırım çarptı. Uçuş iptal edildi." şeklinde bilgi verdi.