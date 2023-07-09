Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği çerçevesinde bu yıl ilk kez 50 dekar alanda kekik üretimi yapıyor.

Kocaeli’de tarıma destek çalışmaları dahilinde bu yıl ilk kez 50 dekarlık alanda arımar türünde kekik üretimine başlandı. Sözleşmeli üretim modeli ile yapılan üretim çerçevesinde İzmit Sarışeyh Köyü Çınarcık mevkiinde biberiye, tıbbi nane, melisa ve kekik üretimi gerçekleştiriliyor. Hasat edilen bu ürünler İzmit’te bulunan Sekapark Distilasyon Tesisinde işlenerek, birçok farklı ürün olarak vatandaşların kullanımına sunuluyor.