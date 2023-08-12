Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde uygulanan çamur tedavisi yardımıyla hastalar, kireçlenme, eklem rahatsızlığı, fıtık ve romatizma gibi hastalıklardan kaynaklı ağrılarına şifa buluyor.BURSA (İGFA) - Hastaneye özel olarak Afyon’dan getirilen "peloid" adlı tıbbi çamur, boyun, bel fıtığı ile kireçlenme gibi rahatsızlıkları bulunan ve kas ağrısı çeken hastalara uygulanıyor. İlk olarak Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji hekimi tarafından tedavinin amacına göre; çamurun sıcaklık derecesi, uygulama bölgesi ve uygulama biçimi belirleniyor. 40-45 derece arasında özel olarak ısıtılan çamur, ardından 1.5-2 cm’lik bir tabaka halinde hastanın tedavi bölgesine sürülüyor. 10 ila 15 seans boyunca rahatsızlık duyulan bölgeye çamurun uygulandığı hastalar, 30 dakika istirahat ettikten sonra bölgeyi temizleyerek hastaneden ayrılıyor.

Çamurun kalsiyum, sodyum, sülfat, klorür gibi zengin mineraller içerdiğini ifade eden İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde görevli Fizyoterapist Müzeyyen Kaya, kremsi yapısının sayesinde deriden kolayca emilebildiğini söyledi. Yapılan çalışmalarda çamurun ağrı kesici, iltihap önleyici, kas gevşetici ve esneklik kazandırıcı özelliğinin görüldüğünün altını çizen Fzt. Kaya, “Tıbbi çamurumuz; kas ve iskelet sistemi hastalıkları, kronik ağrı durumları, romatizmal hastalıklar, ankilozan spondilit, eklem hastalıkları, omurganın dejeneretif hastalıkları, bel fıtığı, boyun fıtığı tedavisi, osteoporoz, fibromiyalji sendromu, spor yaralanmaları yanı sıra nörolojik hastalıklar sonrası rehabilitasyon amacıyla da kullanılabilir. Günümüzde giderek artan hasta talebi, hasta tedavilerinde görünen olumlu sonuçlar ve hasta memnuniyeti çamur ünitelerinin giderek yaygınlaşacağını göstermektedir” dedi.