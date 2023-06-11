Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, Trabzon’da düzenlenen Tüm İtfaiyeciler Birliği’nin 13. Olağan Kongresi’nde oy birliği ile birlik başkanlığına yeniden seçildi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Trabzon’da düzenlenen Tüm İtfaiyeciler Birliği’nin 13. Olağan Kongresi ve itfaiye ekipmanları tanıtım programına katıldı. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde hizmet veren birçok itfaiye teşkilatının katıldığı programda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, 74 il temsilcisinin oybirliğiyle 2023-2025 dönemi Birlik Başkanlığına yeniden seçildi.

TECRÜBE PAYLAŞIMI YAPILDI

Türkiye’nin Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşadığımız asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerde de cefakâr ve cansiperane çalışmalarıyla öne çıkan İtfaiyeciler Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve il protokolünün katıldığı programda Deprem bölgesi tecrübe paylaşımı ile İtfaiye Teşkilatlarının kapasite gelişimi, mevzuat değişikliği ihtiyacı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi üzerine tespit ve görüşler dile getirildi. HER ZAMANKİNDEN DAHA EĞİTİMLİYİZ

Birlik Başkanı Halil Yılmaz teşekkür konuşmasında bugüne kadar yaptığımız örnek ve öncü çalışmalara daha hızlı, daha güçlü şekilde devam edeceklerini söyledi. Ülke genelinde 7/24 nöbette olan itfaiyecilerin her zamankinden daha eğitimli olduğuna dikkat çeken Başkan Halil Yılmaz, “Donanımlı olarak afet ve acil durumlara biz hazırız. Eskiden itfaiye dendiği zaman akla sadece yangın gelirdi. Bugün baktığınız zaman kentsel, endüstriyel yangın, arazi yangınları, göçükler, trafik kazaları, sel baskınları, deprem ve pandemide de biz itfaiyeciler başrolde olarak vazifelerimizi yerine getirmeye çalıştık. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın öncülüğünde de Türk İtfaiyeciliğinin hak ettiği etkinlik ve yönetim gücüne kavuşacağına tüm kalbimle inanıyorum” dedi.