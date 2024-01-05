Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Bankalar Birliği’ni (TBB) ziyaret etti. Yönetim Kurulu ile gerçekleşen görüşmede, Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomideki güncel gelişmeler ile ekonomik faaliyetlerin finansmanı değerlendirilirken, özellikle döviz kazandırıcı sektörlere, KOBİ’lere ve esnaflara kullandırılan kredilerdeki gelişmelere değinildi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat TBB’yi ziyaret etti. Yönetim Kurulu ile gerçekleşen görüşmede, Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomideki güncel gelişmeler ile ekonomik faaliyetlerin finansmanı değerlendirilirken, özellikle döviz kazandırıcı sektörlere, KOBİ’lere ve esnaflara kullandırılan kredilerdeki gelişmelere değinildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, “Bankacılık sektörü, ekonominin dinamik ve ticari hayatın hareketli olduğu ülkemiz gibi gelişmekte olan ekonomilerde, ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi ve piyasanın sorunsuz şekilde işlemesine katkı sunarak; ülke ekonomisinin gelişmesi ile birlikte ticari hayatın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından çok önemlidir” dedi.

Bakan Bolat, “Türkiye Yüzyılında milli ekonomimizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefinde; güçlü yapısı ve yenilikçi anlayışıyla Türk Bankacılık sektörü KOBİ’lerimizin ticari hayatta kalmasını sağlamak başta olmak üzere, ticari akışın sürekliliğinde, sağladıkları finansman ve teminat destekleriyle firmalarımızın dış pazarlara girerek mal ve hizmet ihracatımızın artırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, yapılan görüşmede Bakan Bolat’a, bankacılık sektöründeki gelişmeler hakkında bilgi sunduklarını ve değerlendirmelerini aldıklarını belirtti. Dünyada büyümenin ve ticaretin yavaş seyrettiği bir dönemde Türkiye ekonomisinin potansiyel hıza yakın bir düzeyde büyüdüğünü, öngörülebilirliğin arttığını ve beklentilerin iyileştiğini söyleyen Başkan Çakar, “Orta Vadeli Program, yatırımcılar tarafından olumlu değerlendiriliyor. Enflasyonun düşürülmesi, cari açığın azaltılması, TL talebinin artırılması, bütçe disiplinin sağlanması ve rezervlerin güçlendirilmesi hedeflerini tutarlı buluyoruz” dedi.

Makro dengelerin daha sağlıklı bir şekilde kurulması sayesinde üretim, yatırım, ihracat ve istihdam artışı odaklı büyümenin en iyi şekilde devam edeceğini vurgulayan Başkan Çakar, “ekonomi politikasının odağıyla uyumlu olarak son dönemde kredilerde imalat sanayinin, ihracatın ve KOBİ’lerin payı artıyor. İhracat kredilerinin ticari kredilerdeki payı son 2 yılda 6 puan yükseldi” diye konuştu.

Çakar, “Bankacılık sektörünün sağlıklı bilanço yapısı, tecrübeli yönetimi, ehil insan gücü, yeni teknoloji ile desteklenen ürün ve hizmet çeşitliliği ve iklim risklerini dikkate alan yaklaşımı büyümeye destek olmaya devam edecek” diyerek sözlerine son verdi.