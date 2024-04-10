Ticaret Bakanlığı, "İsrail'e Yönelik İhracat Kısıtlamaları" başlıklı resmi bir açıklama yayımlayarak, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği operasyonlarda Filistin sivillerine karşı yapılan ayrım gözetmeyen saldırılarda 33 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yüz binlerce kişinin ise yaralandığını duyurdu. Bu kayıpların büyük bir bölümünün kadın ve çocuklardan oluştuğuna vurgu yapıldı. "

Bakanlıktan yapılan yapılan açıklama şöyle:

"İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır.

Gazze Şeridi'nde hayata tutunmaya çalışan Filistin halkı, çağımızda benzeri görülmemiş biçimde açlıkla ve her türlü yoklukla mücadele etmekte, en temel gıda maddelerine, tıbbi yardım ve malzemeye ulaşmaları İsrail tarafından engellenmektedir. Açlıktan ölümler artmakta, salgın hastalıklar yayılmaktadır.

Türkiye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, önce kalıcı ateşkes ve diplomatik çözüm arayışlarının hakim olması ve Gazze'nin yeniden imarı için, gerek taraflar nezdinde, gerekse uluslararası arenada ve İslam dünyası bünyesinde siyasi ve diplomatik çalışmaları en üst düzeyde yapmıştır.

Türkiye, İsrail'in saldırıları başladıktan sonra Gazze'ye ve Gazze halkının yardımına koşarak, başta gıda, sağlık, tıbbi yardım ve binlerce hasta tahliyesi olmak üzere, gemilerle ve uçaklarla on binlerce ton yardımları ulaştırmış ve bu alanda dünyada en önde gelen iki ülkeden biri konumunda olmuştur. Bununla beraber, İsrail, uluslararası hukuku alenen çiğnemeye devam etmekte, uluslararası camianın sayısız siyasi ve hukuki ateşkes ve kesintisiz insani yardım sağlama çağrılarını yok saymaktadır.

Bu doğrultuda, Türkiye, 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren, ilk aşamada Ek'te belirtilen ürün grupları altında yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almış bulunmaktadır. Bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir. Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Esasen, çok önceden bu yana, İsrail'e askeri amaçla kullanılabilecek herhangi bir ürün veya hizmetin satışına ülkemizce izin verilmemiştir ve verilmemektedir. Gazze Şeridi'nde gelinen vahim aşama çerçevesinde, uluslararası camianın tüm üyelerine çağrımız, İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymasını teminen, üzerine düşenleri yerine getirmeleridir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkı olarak, bugüne kadar olduğu gibi Filistin'in ve halkının yanında yer almaya ve desteklemeye devam edeceğiz."

İsrail'e ticareti kısıtlanan ürün grupları şu şekilde:

Alüminyum Profiller

Alüminyum Teller

Boyalar

Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller

Beton Mikserleri

Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları

Çelik Filmaşin

Çelik Kaplar ve Depolar

Çelik Köprü Aksamı

Çelik Kuleler

Çelik Profiller

Çimento

Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve

Levhalar

Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri

Demir-Çelik Tüm Teller

Ekskavatörler

Elektrik Kabloları

Elektrik Panoları

Fayanslar

Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri

Forkliftler

Granit

Halat ve Kablolar

Hırdavat Ürünleri

Hidrolik Yağlar

İnşaat Demiri

İnşaat Makinaları

İnşaat Yalıtım Malzemeleri 29. İnşaatta Kullanılan Camlar 30. Kimyasal Bileşikler

Kimyasal Gübreler

Klinker

Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar

Kükürt

Madeni Yağlar

Makaralı Zincirler

Mermer

Metal İşleme Makinaları

Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar

Mineral Gübreler

Motor Yağları

Paletler

Plastik Borular

Sandviç Paneller

Seramikler

Solvent Boyalar

Tel Çekme Makinaları

Testere Makinaları

Tuğlalar

Uçak Benzini ve Jet Yakıtı

Vernikler

Vinçler

Yapıştırıcılar ve Tutkallar

Yassı Çelik Ürünleri