Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yürütülen operasyonda toplamda 1 milyon TL değerinde elektronik sigara, alkollü içki ve ilaç ele geçirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Sırbistan'dan İstanbul'a geleceği belirlenen ve Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen yolcu otobüsü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda yakın takibe alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin şüphelendiği araç detaylı kontrol edilmek üzere X-Ray taramasına sevk edildi.

Tarama sonrasındaki X-Ray görüntüleri incelendiğinde aracın doğal boşluklarında olmaması gereken şekilde şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edilerek araçta fiziki arama başlatıldı.

Gerçekleştirilen aramada bin 200 adet elektronik sigara, 75 litre alkollü içki ve 42 bin 300 adet ilaç ele geçirildi. İlaçların nöropatik ağrı tedavisinde kullanıldığ ve bünyede bağımlılık oluşturabilecek ölçüde güçlü etki bırakan türden ilaçlar olduğu belirlendi.

Yaklanan kaçak eşyaların 1 milyon TL değerinde olduğu anşalırken, olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hatırlanacağı gibi dün de Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıklamıştı.

