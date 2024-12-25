Bakanlık, asgari ücretin 2025 yılı ocak ayı sonunda ödeneceğini vurgularken, bu artış oranının fiyatlara birebir yansıtılmasının doğru olmadığına dikkat çekti. Açıklamada, “Tüm maliyetler işçilikten kaynaklanıyormuş gibi davranarak, fiyat artışlarını asgari ücret oranında yükseltmeye çalışanları bir kez daha uyarıyoruz” denildi.

Denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceği belirtilirken, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yanı sıra il ve ilçe müdürlüklerinden oluşan denetim ekiplerinin sahada aktif olarak çalıştığı bildirildi. İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekiplerinin de bu denetimlere yoğun katılım sağladığı kaydedildi.

Vatandaşlara, fahiş fiyat artışı yapan işletmeleri Ticaret Bakanlığı’na bildirmeleri yönünde çağrı yapıldı. Yeni yıldan itibaren uygulanacak denetim cezalarının yüzde 43,93 oranında artırılacağı ve tüketiciyi mağdur eden işletmelere en ağır cezaların verileceği açıklandı.