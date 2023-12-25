Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 34'üncü toplantısında, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelerle ilgili önemli kararlar aldı. Denetimler neticesinde, 309 işletme hakkında ceza kesildi. Fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satan 283 işletmeye toplamda 9 milyon 374 bin 941 TL idari para cezası uygulandı.

Toplantıda, sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışına giden 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225 TL, otomotiv piyasasında stokçuluk yapan 2 işletmeye ise 6 milyon 687 bin 900 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk gibi aykırılıkları tespit edilen 309 işletmeye toplamda 24 milyon 345 bin 66 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, söz konusu eylemleri gerçekleştirenler hakkında gerekli idari tedbirlerin devam edeceği vurgulandı.