Sosyal medya etkileyicilerinin faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmeleri amacıyla Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilen ve ilki 25 Kasım 2024'te düzenlenen, Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın ikincisi 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

2025 yılı sonuna kadar 2 ayda bir düzenlenmesi öngörülen eğitim programına 100 bin ve üstü takipçisi olan sosyal medya etkileyicileri katılabilecek.

Eğitim programı ile ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ticaret Bakanlığı olarak tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, sosyal medya paylaşımlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, Reklam Kurulu yapısı, işleyişi ve örnek Reklam Kurulu kararları hakkında detaylı bir eğitim verilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından sosyal medya faaliyetlerinde vergilendirme ve yasal yükümlülükler hakkında eğitim verilmektedir. Reklam Özdenetim Kurulu tarafından pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları ve kişisel verilerin korunması konuları hakkında eğitim verilmektedir. Bu eğitim programı ile, reklam veren firmalarla çalışan sosyal medya etkileyicilerinin daha şeffaf, güvenilir ve etik bir reklam anlayışını benimsemesi amaçlanmaktadır."