Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Ticaret Merkezi ofis ve iş yeri satış ihalesi 29 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa çalışmaları devam eden Ticaret Merkezindeki 20 adet bağımsız iş yeri ve ofisin satış ihalesi 29 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek. İhale Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda saat 15.00’da başlayacak. 17 adedi açık teklif usulü 3’ü ise kapalı teklif usulüyle satışa çıkacak ihale çerçevesinde en düşük bağımsız bölümün muhammen bedeli 1 milyon 765 bin TL iken, en yüksek bağımsız bölümün muhammen bedeli ise 23 milyon 770 bin TL olarak belirlendi.