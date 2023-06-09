Bilecik’te yolun karşısına geçerken ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Hürriyet Mahallesi Laleli Sokak üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Kadir D.’ye Kazım Ö. yönetimindeki 11 AAP 635 plakalı ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada Kadir D. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.