Edinilen bilgiye göre, Ertuğrulgazi caddesi üzerinden Avarlar kavşağı istikametine seyir halinde olan sürücü Mesut Öksüzoğlu yönetimindeki 16 CRG 48 plakalı özel otomobil, 2. Köprülü sokaktan Ertuğrulgazi caddesine çıkış yapmakta olan sürücü Suat Kocabaş yönetimindeki 43 YD 371 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Suat Kocabaş yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.