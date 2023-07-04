Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki kurye hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 T 0265 plakalı ticari taksi ile 06 CMV 304 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan kurye hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.