Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde terk edilmiş ticari taksi içerisinde silahla vurulmuş erkek bir şahsın cansız bedeni bulundu. Başından vurulan yolcunun cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Olay, Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar, cadde üstünde şoförü terk edilmiş 34 TEM 99 plakalı ticari taksi gördü. Şüphelenerek taksinin yanına giden vatandaşlar, yolcu kısmında bir kişinin kanlar içinde hareketsizce yattığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde erkek şahsın başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm sebebinin öğrenmesi için ceset morga kaldırıldı.

İsminin Selçuk A. (37) olduğu öğrenilen yolcunun cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde durulurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA