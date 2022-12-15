Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açılışı gerçekleştirilen İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) bünyesinde hizmet veren Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, faaliyetlerini sürdürüyor.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde hizmet veren olan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin açılışı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa ve İnegöl protokolünün katılımı ile gerçekleştirilmiş ve faaliyetlere başlanmıştı. Açılışın ardından arabuluculuk ve ticari uyuşmazlık hususlarında çalışmalar gerçekleştiren İTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTSOTAM) bünyesindeki arabulucularla birlikte gelen başvuruları sonuçlandırmaya başladı.

DOĞRU İŞLEYEN BİR SİSTEM

Konu ile ilgili konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İTSO olarak üyelerimizin gelişimleri ve ticari faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde sürdürebilmeleri adına hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanayi şehri olması hasebiyle ilçemizde yoğun bir iş hacmi bulunuyor ve bu ticari faaliyetler esnasında zaman zaman mahkeme yoluna uzanan sorunlar meydana geliyor. Bu sorunların çözüme kavuşması hususu uzun süreçleri ortaya çıkarabiliyor. Sorunların daha kısa vadede çözüme ulaşması noktasında üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında hayata geçirilen Uyum ve Arabuluculuk sistemi kapsamında Odamızda Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimizi faaliyete geçirmiştik. Merkezimizin açılışını değerli Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleştirmiştik. Ülkemizde gerçekleştirilen tahkim ve arabuluculuk sistemi içerisinde uzlaşma oranları %70 civarındadır. Bu da demek oluyor ki doğru işleyen bu sistem, iş dünyamızda vakit ve nakit kaybını önlüyor, bununla birlikte hukuk sistemimizin de iş yükünü azaltıyor. Üyelerimizin mahkeme ve adliye stresinden uzak, konforlu bir alanda sorunlarını çözebilecekleri ve uzlaşabilecekleri bir hizmet birimini bölgemize kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Açılışından bu yana birçok başvuru alan merkezimiz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ticari uyuşmazlıklar yaşayan tüm üyelerimizi ve vatandaşlarımızı İTSOTAM’a gelerek çözüm noktasında destek almaya davet ediyoruz” dedi.