TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler: Erdem Temel, Burak Cansız, Gökmen Çambel
Bursaspor: Deniz Aydın, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver (Kerem Dede dk. 64), Eren Tunalı, Bilal Güney (Emre Tepegöz dk. 78), Hamza Baran Arıkan, Abdullah Tazgel (Yiğit Fidan dk. 64), Mehmet Çetin (Eren Güler dk. 35), Berat Altındiş (Ömer Turan Görgüç dk. 46), Mustafa Genç, Çağatay Yılmaz
Serik Belediyespor: Burak Çapkınoğlu, Muhammet Akpınar (Emrah Tacir dk. 81), Serdar Güncü, Aykut Uluç, Hasan Ali Adıgüzel (Sinan Kalaycı dk. 67), Uğur Mustafa Türk (Sabrican Vural dk. 81), Emre Toptan, Mehmet Bağcı, Oğuzhan Doğan (Mustafa Ethem Erboğa dk. 90+2), Ömer Faruk Yılmaz, Resul Türkkalesi (Hakan Alkan dk. 67)
Goller: Çağatay Yılmaz (dk. 15, 30) (Bursaspor), Hasan Ali Adıgüzel (dk. 45+4 pen.), Uğur Mustafa Türk (dk. 51) (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Resul Türkkalesi, Serdar Güncü (Serik Belediyespor), Kerem Dede, Eren Güler (Bursaspor)