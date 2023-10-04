Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir tıp fakültesi öğrencilerine ilk dersi verdi.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir 2023-2024 akademik yılın başladığı üniversitede tıp fakültesi öğrencilerine ilk dersi verdi. Verilen dersin konusu biyokimya oldu. İlk derslerini üniversitenin rektöründen alan öğrenciler can kulağıyla dersi dinledi. Öğrencilere daha iyi imkanlar sunmak adına yapılan çalışmalardan bahseden Rektör Beydemir, "Donanımlı eğitim kadromuz ve güçlü alt yapıya sahip laboratuvarlarımızla öğrencilerimize iyi imkanlar sunmaya çalıştığımızı belirtmek istiyorum. Yeni eğitim öğretim yılının bütün öğrencilerimize başarılar getirmesini diliyorum’’ ifadelerini kullandı.