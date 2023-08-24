Türkiye İşçi Partisi Edirne İl Başkanlığı Edirne Belediyesi’nin 22 kamu arazisini özelleştirilme kararı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TİP Edirne İl Örgütü Üyesi Çağrı Tunç, ülke genelinde yandaşlar tarafından hergün yeni bir kamu arazisinin özelleştirildiğine dikkati çekerek, "Geçtiğimiz günlerde de yalnızca Edirne içinde 22 kamu arazisinin özelleştirilme kararının verildiğini öğrenmiş bulunduk. Bugün burada o kamu arazilerinden birisi olan ve dün itibariyle ihaleye çıkartılan Ulus Pazarı’nın özelleştirilmesine karşı buradayız" dedi.

Ulus pazarının bulunduğu bu alan kentimiz için çok önemli bir miras alanı olduğunu ifade eden Tunç, "Üzerinde durduğumuz topografya Edirne 25 Kasım stadyumunun kapladığı arazinin parsellerinden başlayarak bu alana kadar kısmen genişlediğini bildiğimiz Edirne’nin en eski mezarlıklarından biri olan Tatari Mezarlığıdır. Edirne Belediyesi Başkanlığı’nın ilanıyla 3478 ada, 154 parseline yayılan Ulus Pazarı dün ihale usulüyle satışa çıkartılarak özelleştirilmiesinin ilk adımı atılmıştır. Tahmini satış bedeli olarak 400 milyon Türk lirasına pazarlanan bu alan satın alacak sermaye sahiplerince daha da büyük bir ticaret alanı olan Alışveriş Merkezine dönüştürülmesi fikri ihalenin alt metninde yatmaktadır. Alanın var olan haliyle dahi yarattığı trafik kaosu da ortadadır.Bu alanın kamu yararına dönüt geçmişe dayalı çeşitli proje önerileri vardır bunlardan birisi 1970’li yıllarda tasarlanan ama hayata geçirilmeyen İşçi Anıtı Yarışma Projesinden birincilik ödülü alan ve dünya çapında çalışmaları olan mimar Erkal Güngören ve yine onun gibi büyük bir sanatçı olan Ali Teoman Germaner’in ortak çalışması olan Edirne İşçi Anıtı ve meydan projesidir.Geçmiş olduğumuz aylarda ülkemizi büyük bir yıkıma sürükleyen ve 10 ilimizi kapsayan deprem sonucunda da görmüş olduğumuz gibi en büyük eksikliklerden birisi afet toplanma alanlarının eksikliğidir.Bu Kamu arazisinin, pastalarındaki paylarını büyütmek peşinde olan sermayederler tarafından özelleştirilmesine karşın halkımızın yararına olacak bir projeye evrilmesi en büyük talebimizdir.Bu konunun Türkiye İşçi Partisi olarak hukuki ve eylemlilik açısından en büyük takipçisi olacağımızı, halka ait olanın halka dair kalmasının peşinde olacağımızı bugün buradan tekrar kamuoyuna duyurmaktayız" diye konuştu.