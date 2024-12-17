Dün akşam saat 23.00 sıralarında, D-100 kara yolu İstanbul yönünde, Şekerpınar Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, ismi ve plakası öğrenilemeyen bir lojistik firmasına ait tır yanmaya başladı. Sürücü, aracı durdurarak araçtan inip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu tır kullanılamaz hale gelirken, trafik yaklaşık 1 saat boyunca ulaşıma kapandı. Tırın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.