Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde tır dorsesinden düşen kalasa çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Muratlı Çevreyolu Aşağısevindikli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 48 ADT 458 plakalı motosiklet, önünde seyreden E.S. yönetimindeki 59 AHH 870 plakalı tırın dorsesinden düşen kalasa çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan motosikletli sürücü, daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Bölge trafik ekipleri yolda trafik güvenliğini sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.