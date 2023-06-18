Bursa’nın İnegöl ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı kaza da 3 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl’ün Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Mustafa Ç. yönetimindeki 41 AJN 813 plakalı tır, karşı yönden gelen Mustafa K. (56) yönetimindeki 16 KIF 97 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Hafize K.(50) ile Yavuz K. (31) yaralandı. Araçta sıkışarak yaralanan Hafize K. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.