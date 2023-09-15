Bilecik’in Osmaneli İlçesinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi gün geçtikçe çevre düzenlemeleriyle birlikte büyümeye devam ediyor.

Osmaneli’nde Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi sürekli olarak yapılan yeniliklerle büyümeye devame derken, son olarak tır parkı tamamlandı. Yol üstünde bulunan tesis bir çok insanın durak noktası haline gelirken, tırlar, otomobiller ve karavanlar için ayrı bir park alanı yapılması planlanıyor. Karavan parkı için hazırlıklara başlayan Osmaneli Belediyesi, hızlı bir şekilde bu alanı da bitirip, tesisin daha modern bir hala gelmesini planlanıyor.