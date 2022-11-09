Bursa-Ankara karayolu üzeri Oylat kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada alkollü sürücü yönetimindeki TIR yoldan çıkarak devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Oylat kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Engin B.(41) yönetimindeki 35 BAY 641 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşan TIR devrildi. Sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün 2.6 promül alkollü olduğu tespit edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.