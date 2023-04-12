Bursa-İzmir karayolunda seyreden kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada, kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı.

Kaza, Bursa-İzmir karayolu üzeri Karacabey ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacabey’in Yenikaraağaç Mahallesi kavşağı yakınlarında İzmir yönünden Bursa istikametine seyreden Sedat K.’nin idaresindeki 16 HEV 09 plakalı tıra yine aynı istikamete seyreden Ahmet Y. yönetimindeki 16 AOB 729 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Ahmet Y., Karacabey itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Ahmet Y., Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İHA