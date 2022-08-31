Yeniceköy mahallesinde meydana gelen kazada manevra yapan TIR'a, otomobil çarptı, 1 kişi yaralandı.

Kaza Yeniceköy mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan sürücü Ramazan Y. Yönetimindeki 06 AB 6441 plakalı otomobil, kavşaktan manevra yaparak dönmekte olan TIR'a çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye gitmeyi reddedince ayakta tedavi edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.