Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tirilye mezarlık yolundaki üst yapı çalışmalarını tamamladı.

Mudanya Belediyesi, Tirilye Kabristan Sokak’ta yaptığı üstyapı çalışmalarını tamamladı. Mahalle sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan mezarlık yolunun yağmur suyu toplama hattı için Bursa Büyükşehir Belediyesi su ve kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü’ne defalarca çağrı yapılmasına rağmen uzun süredir adım atılmazken, yol sorununu Mudanya Belediyesi çözüme kavuşturdu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma çerçevesinde 3 bin metrekare kilit parke taşı kaplaması yaptı. Yol düzenleme ve malzeme seriminin ardından mezarlık yolunun kısa süre içerisinde parke ile kaplandığını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanya’mızın tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor, kentimizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tirilye’mizde farklı noktalarda da tamirat çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız" diye konuştu.