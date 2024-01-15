Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel otomobil TIR'ın altına girdi. Kaza da otomobil hurdaya dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl Yenişehir yolu üzerinde seyir halinde Yaşar T. yönetimindeki 50 ABU 205 plakalı TIR, Hal mevkiinde yol sormak için durduğu sırada arkasından seyir halinde olan Ahmet Ş. yönetimindeki otomobil TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil TIR'ın altına girerek ağır hasar alırken, şans eseri sürücü yara almadan atlattı. Otomobil çekici vasıtasıyla TIR'ın altından alınırken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ