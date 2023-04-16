Atlantik Okyanusu’nda 1912 yılında buz dağına çarparak batan transatlantik gemisi Titanic’ten çıkan karaf, Türkiye’nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergileniyor.İSTANBUL (İGFA) - 20’nci yüzyılın en büyük deniz kazalarından biri olarak tarihe geçen Titanic, 111 yıl önce battı.

Transatlantik yolcu gemisi Titanic, 10 Nisan 1912’de ABD’nin New York kentine gitmek üzere İngiltere’nin Southampton kentinden yola çıktı. Ancak bu yolculuk geminin 15 Nisan 1912’de Kuzey Atlantik Okyanusu’nda buz dağına çarpmasının ardından trajik bir şekilde noktalandı.

Yapımı tamamlandığında dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisi olan Titanic, 269 metre uzunluk, 28 metre genişlik ve 52 bin ton ağırlığa sahipti.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği Titanic’in enkazı 1985 yılında bulundu. Filmlere, kitaplara, şarkılara konu oldu ancak dünya çapında en büyük sesi, gemiyle aynı ismi taşıyan 1997 yapımı film getirdi. Titanic, dünya denizcilik tarihinde de önemli bir yer tutuyor.

Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonunda, ilk ve son yolculuğunu yapan Titanic’e ait karaf, nadide parçalardan biri olarak öne çıkıyor.