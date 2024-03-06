Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, mart ayında Ramazan Özel ve Güçlü Kadınlar klasörlerini vitrine ekliyor. Ramazan Özel klasöründe usta şeflerden yemek tarifleri, Ramazan ruhunu yansıtan birçok farklı program ve belgeseller yer alacak. Güçlü Kadınlar klasöründe ise mart ayında Kadınlar Günü’ne özel, güçlü kadın kahramanların yer alacağı dopdolu filmler bulunuyor.

Tivibu mart ayında, ‘Kirpi Sonic 2’, ‘A Good Person’, ‘Büyük Felaket: Asit Yağmuru’, ‘Umudu Yakalamak’, ‘Kuğu Prenses: Bir Peri Masalı Doğuyor’ yapımlarını, Film klasöründe izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Klasörün animasyon kategorisinde öne çıkan içeriği ‘Kirpi Sonic 2’ insan biçiminde bir kirpi olan Sonic’in yardımcısı Tails ile birlikte Dr. Robotnik ve ortağı Knuckles’ın medeniyetleri yok etme girişimlerine karşı gösterdikleri mücadeleyi konu ediniyor. Klasörün diğer yapımı olan ‘Büyük Felaket: Asit Yağmuru’ uçurumun kenarında sallanan bir dünyada, bir kız ve boşanmış ebeveynlerinin, iklim felaketiyle yüzleşmesini ve ondan kaçmaya çalışması için güçlerini birleştirmesini anlatıyor. Tivibu Film klasöründe yer alan bir diğer animasyon 2023 yapımı “Kuğu Prenses: Bir Peri Masalı Doğuyor”, Uberta’nın kraliyet asasını Odette ve Derek’e devretmesini ve rakip Kraliçe Wixom’un krallığın en büyük taç giyme törenini mahvetmesini anlatıyor.

Morgan Freeman’lı kadrosuyla 2023 yapımı ‘A Good Person’ ölümcül bir kazaya karışmasının ardından hayatı altüst olan Allison’nın hikâyesini anlatırken, yönetmen koltuğunda Joshua Caldwell’in oturduğu ‘Umudu Yakalamak’ Afganistan’da yaralanan bir denizcinin hikâyesini konu ediniyor.

Sinemaseverlerden tam not alan filmler ‘Kirala Satın Al’ klasöründe

Platform, Kirala Satın Al klasöründe; başrollerinde Dennis Quaid, Colin Ford ve Joelle Carter’ın yer aldığı ‘The Hill’ filmini izleyicilerle buluşuyor. Film, profesyonel beyzbol oynamak için fiziksel engelinin üstesinden gelen ve aşırı koruyucu babasının tavsiyelerine karşı çıkan Rickey Hill’in hayat hikâyesini konu ediyor.

Platform, Kirala-Satın Al klasöründe yer alan diğer yapım ise ‘The Creator’ filmi oluyor. Film, insanlarla yapay zekâ arasındaki bir savaşın ortasında, yapay zekânın yakalanması zor mimarını yakalayıp öldürmek için görevlendirilen deneyimli bir eski özel kuvvetler ajanının hikâyesini anlatıyor.

Klasörde yer alan bir diğer film ise başrolünde Jared Leto’nun olduğu 2022 yapımı ‘Morbius’ oldu. Film, Dr. Michael Morbius’un muzdarip olduğu nadir görülen kan hastalığını, deneysel bir yöntemle tedavi etmesini konu alıyor.

Kadın kahramanlar ‘Güçlü Kadınlar’ klasöründe izleyicilerle buluşuyor

Platform, mart ayı boyunca Kadınlar Günü’ne özel, kadın başrollerin bulunduğu birbirinden farklı içeriği seyircisiyle buluşturuyor. Tivibu Vitrin’e eklenen ‘Güçlü Kadınlar’ klasöründeki komedi, dram, aksiyon, macera türündeki birçok film, 6 Mart’tan itibaren Tivibu izleyicilerinin beğenisine sunuluyor.

DC Comics başyapıtlarından aksiyon-macera türündeki ‘Wonder Woman’, başrollerinde Demet Akbağ, Yetkin Dikinciler’in bulunduğu yerli komedi filmi ‘Nadide Hayat’, belgesel kategorisinde en uzun ömürlü İngiliz hükümdarının hayatının anlatıldığı ‘Kraliçe Elizabeth’ platformun “Güçlü Kadınlar” klasöründe ilgiyle karşılanacak yapımlar arasında bulunuyor.

Ramazan ayına özel içerikler

Platform, Ramazan ayına özel programları ekrana getiriyor. Ramazan Özel Klasörü, 4 Mart Pazartesi - 12 Nisan Cuma tarihleri arasında Tivibu ekranlarında olacak. Ramazan ayı boyunca ‘Kâbe İmamları ile Mukabele’, ‘Deniz ile Ramazan Mutfağı’, ‘Esma-ül Hüsna’, ‘Kur’ân-ı Kerîm’den Dualar’ ve belgeseller Ramazan Özel klasöründe izleyici ile buluşacak.

Ramazan Özel klasöründe, Şef Deniz Orhun’un sunduğu ‘Deniz ile Ramazan Mutfağı’nda geleneksel Türk mutfağından farklı yörelere ait tarifler olacak. Bunun yanı sıra klasörde, Anadolu camilerinin mimarisini anlatan ‘Camilerimiz’, ‘Peygamber Duaları’, ‘İlahi’ ve ‘Hadis’ gibi programlar da yer alıyor.

Polisiye, suç, drama ve daha fazlası Tivibu Dizi klasöründe

Dizi tutkunlarından tam not alan dizileri izleyicilerle buluşturan platform, ‘Alert: Missing Persons Unit’ ve ‘Alice The Final Weapon’ dizilerini mart ayında dizi klasöründe seyircilerinin beğenisine sunuyor. ‘Alert: Missing Persons Unit’ isimli Amerikan polisiye suç dramasında; Nikki Batista’nın, kayıp oğlunu ararken diğer insanlara sevdiklerini bulmalarında yardımcı olmak amacıyla Philadelphia Polis Departmanı’nın Kayıp Şahıslar Birimi’ne katılmasını anlatıyor.

Dizi klasöründe yer alan bir başka yapım olan ‘Alice The Final Weapon’ isimli Kore dramasında ise suç örgütleri tarafından kovalanan lise öğrencilerinin hikâyesini ele almaktadır.

Türk sanatçıları ve büyüleyici eserleri Tivilife’da

Platformun yeni yaşam kanalı Tivilife’da ise yeni programlar yayınlanmaya devam ediyor. Mart ayında ilk kez Tivilife’da yayınlanacak olan ‘Perspektif’ isimli yapımda; alışılmışın dışında eserler üreten ve sanata yeni bir perspektif katan çağdaş sanatçılar ekrana geliyor. Kinetik heykel, pointilist resim, diorama, doodle, cam heykel, pop minyatür, kâğıt, kukla, su altı manzara, mural ve yapay zekâ sanatçıları, sanatsal yolculuklarını izleyici ile paylaşıyor. Sanatı farklı perspektiflerden yorumlayan çağdaş sanatçıların hikâyeleri ‘Perspektif’ mart ayında izleyicilerle olacak.