Dijital TV platformu Tivibu’nun yaşam kanalı Tivilife, ağustos ayında birçok özel içeriği izleyicilerle buluşturuyor.

Türk Telekom’un dijital televizyon yayın platformu Tivibu’nun yaşam kanalı Tivilife’da ağustos ayı programı belli oldu. Özel yeni yerli yapımlar, dünyada ilgiyle takip edilen yabancı programlar, eğlence ve lifestyle içerikleriyle Tivilife, geniş yelpazede içeriklerini seyircisiyle buluşturuyor.

Tivilife, Tivibu Ev ve Tivibu Uydu’da 2’nci kanalda yayınlanırken, Tivibu Go ile web’ten, akıllı cep telefonu ve tabletten, belirli akıllı televizyonlar ve Apple TV üzerinden Tivibu uygulamasıyla izlenebiliyor.

Tivilife’da ağustos ayı boyunca birçok içerik seyircisini bekliyor. İzleyiciler Japonya’dan Çanakkale’ye, Ayvalık’tan Katar’a kadar birbirinden farklı otelleri tanıtan “Konsept Oteller” programını izlerken, doğada yaşam uzmanı Tolga Özpamuk ile “Limit Sensin” programında doğadan bilgiler alıyor. “Geleceği Tasarlayanlar” programında ise ünlü tasarımcıların hikayeleri öne çıkıyor.

Birçok önemli şef ve gastronomi uzmanını bir araya getiren kanal, Türkiye ve dünya mutfağını seyircilerle buluşturuyor. Dünya mutfağından lezzetlerin hikayelerini ve tariflerini yemekseverlere sunan Pelin Kosal, “Gastronomi Atlası” ile seyirci karşısına çıkıyor. İzleyiciler “Sidar Budak ile Etin En İyisi”ni ararken “Köfte Dedektifi” Fedai Ünal ile Türkiye’yi gezerek lezzetli köftenin peşine düşüyor.

Tivilife, eğlence, yarışma, doğa, gezi, yemek, sağlık, moda, teknoloji gibi hayatın her alanından içeriklerle, yerli ve yabancı yapımlarla izleyicileriyle buluşuyor. Ek olarak ise kullanıcılar, programları Dizi - Yaşam klasörü aracılığıyla diledikleri zaman izleyebiliyorlar.