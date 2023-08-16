Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve tiyatrosever gençler için düzenlenen Tiyatro eğitimleri sona erdi. Başkan Yüce, “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü onaylı olarak 120 saat drama ve 200 saat uygulamalı tiyatro eğitimi programlarını başarıyla tamamladı” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve tiyatrosever gençler için düzenlenen Tiyatro eğitimleri, sertifika töreni ile sona erdi. AKM’de gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Kıral, büyükşehir bürokratları, aileler ve çok sayıda davetli yer aldı. Başkan Yüce, tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu ve genç tiyatroculara sertifikalarını takdim ederek, tebriklerini paylaştı. Törenin ardından Nasreddin Dede isimli oyun sahnelendi.

Programda konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Sanatın sahip olduğu gücü inkâr etmek mümkün değildir. Sakaryamızda sahip olduğu kültürel yapısıyla adeta sanatın beşiği olmuş bir şehirdir. Biz şehrimizde sanatı ve sanatkarı her daim destekliyoruz. Yediden yetmişe birçok hemşerimizin sosyal aktivite alanı olan Millet Bahçesinde Ağustos ayında her hafta sonu birçok etkinlik düzenliyoruz. Rafadan Tayfa ile başlayan programlarımız; Neşeli Günler, Gölge oyunu, Uçurtma Şenliği gibi sinema, tiyatro, çocuk etkinlikleri ve gösterilerle devam edecek” diye konuştu.

Başkan Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak sanat organizasyonların içerisinde yer almaktan ve Sakarya’nın ulusal ve uluslararası camiada kültürel faaliyetleriyle ön plana çıkmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Sanatı sadece bir aktivite, bir eğlence olarak görmüyoruz. Özellikle de tiyatroya ayrı bir yer açmam gerekir. Tiyatro öyle kıymetli bir olgudur ki insanın aklını, hayalini, bilincini geliştirir. Üstelik herhangi bir materyal, bir teknoloji ürünü kullanmadan; hareketlerle, konuşmalarla, şarkılarla karşılıklı iletişimi sağlar. Bu sebeple hayatın bir parçası olan, sanatın en ilgi çekici kollarından biri olan tiyatroya ve genç yeteneklere sahip çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

Sertifikalarını alan öğrencileri tebrik eden Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz işbirliğiyle tiyatro derslerimizi başlatmıştık. Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve tiyatrosever gençlerimiz için düzenlediğimiz dersler sayesinde; Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü onaylı olarak 120 saat ‘Drama’ ve 200 saat ‘Uygulamalı Tiyatro’ eğitimi programlarını başarıyla tamamladılar. Programlarda eğitmenlik yapan başta Seçkin Bayramoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sertifikalarını alan 34 öğrencimize de hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.