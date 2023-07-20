Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu Bilecik Ofisi yakında açılıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu (TKDK) değerlendirme toplantısı Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Abdullah Ay, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, Kütahya TKDK İl Koordinatörü Birsen Karaaslan ve ilgili kurum görevlileri katıldı.

Kamu kuruluşlarına ve özel girişimcilere hibe destekler sağlayarak hayata geçirilen projelerle bulundukları ile büyük katkı sağlayan Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu’nun Bilecik Ofisinin yakın bir zamanda faaliyete başlayacağı ifade edilen toplantıda Bilecik Ofisinin açılmasıyla birlikte Bilecik'te birçok kamu kuruluşunun ve girişimcinin yararlanması beklenen TKDK; tarımsal ve hayvansal üretime yönelik yatırımları, üretimden elde edilen ürünlerin pazarlanmasına yönelik projeleri, tesisleşmeye yönelik fiziki yatırımları, yerel kalkınma stratejilerine yönelik projeleri, çevre ve iklim projeleri, işletmeleri geliştirmeye yönelik makine parkı geliştirme projeleri, yenilenebilir enerji projeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, zanaatkârlık ve yerel ürün işleme projeleri gibi pek çok alanda hibe destekler sağladığı açıklandı.

Bilecik’te turizm, tarım, hayvancılık, zanaatkârlık, sanayi gibi alanlarda ciddi bir potansiyel olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya, “IPARD destekleriyle kırsalda ve yerelde 430 Milyon Avro’luk bir bütçeyle projelere destek sağlayan Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu’nun Bilecik’te bir ofisinin olması memleketimiz için çok önemli bir gelişme olmuştur. Bu sayede kamu kuruluşlarımız ve girişimcilerimiz TKDK’nın güvencesi altında IPARD desteklerinden yararlanarak projelerini hayata geçirebilir ve Bilecik’imizde güzel işlere imza atabilirler. Bu gelişmeyle birlikte bizler de Bilecik’te proje ekiplerimizi güçlendirerek kamu kurumlarımıza proje desteği sağlayacağız.” diye konuştu.

