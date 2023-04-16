Türkiye Komünist Partisi (TKP) Hatay’daki içme suyu sorununun çözümüne ilişkin yeni bir adım attı.HATAY (İGFA) - TKP Hatay İl Başkanlığı, kent için günlük 30 bin litre sağlıklı içme suyu üretecek dört adet endüstriyel su arıtma cihazı üretildiğini duyurdu.

Üretilen bu cihazlarla günlük 120 bin litre sağlıklı içme suyu üretilebilecek.

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlimizde uzun süredir içme suyu sıkıntısı çekilmekte ve kalıcı bir çözüm geliştirilmemektedir. TKP Hatay il örgütü olarak, çevre mühendislerimizin farklı bölgelerden aldığı su numunelerine uygun, günlük 30 bin litre sağlıklı içme suyu üretecek dört adet endüstriyel su arıtma cihazını ürettirdik. Bu cihazlarla günlük 120 bin litre sağlıklı içme suyu üretilecek. Bayram sonrasında kurulumu yapılacak cihazlarımızla Hatay'da on binlerce insanımızın içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır" ifadelerine yer verildi.