AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, üreticilerin taleplerini dikkate alarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Başmüdürü İbrahim Duman’ı ziyaret etti. İba, ardından üreticilerle bir araya geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO) ziyaret eden AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ziyaret sonrasında üreticilere müjde vererek, TMO tarafından 10 Temmuz Pazartesi günü yeni bir alım noktası açılacağını duyurdu.



Çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan İba, üreticilere sorunsuz, bereketli bir alım sezonu geçirilmesi temennisinde bulundu.

Yeni alım noktasıyla birlikte üreticilerin randevularının öne alınacağını söyleyen Başkan İba, devletin hiçbir üreticinin ürününü bırakmayacağını dile getirirken, AK Parti olarak üreten vatandaşların yanında olduklarını ve destekçileri olmaya devam edeceklerini sözünü verdi.

Üreticiler yapılan düzenlemeden memnun olduklarını dile getirdi.