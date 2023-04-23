Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği , 23 Nisan için mesaj yayımladıMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin kararının üzerinde bir karar olmadığını belirterek, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacak gücün, ulusun egemenliği olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve milli egemenliğin kabulünün yıldönümünü bir kez daha coşku ve sevinçle kutluyoruz.

Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olmanın da gururunu yaşıyoruz. Bu gurur gününü bizlere yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükran ve minnet duyuyoruz.

Milletinin ferasetine ve vicdanına güvenenler her zaman kazanır. Kurtuluş Savaşı döneminden bugünlere, milletimizin iradesiyle çok büyük yollar kat ettik. Onların canlarını ortaya koyarak verdikleri bu mücadeleyi, biz iş dünyası olarak hiç durmadan çalışarak, istihdamı ve üretim gücümüzü büyüterek sürdüreceğiz.

Bizim hedefimiz dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmek, halkımızın yaşam kalitesini, sosyal, kültürel ve maddi zenginliğini artırabilmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası adına, aziz milletimizin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı can-ı gönülden kutluyorum.”